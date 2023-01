Lupus | anticorpo monoclonale protegge reni da complicanze malattia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute ) - Circa 4 pazienti su 10 già entro 2 anni dalla diagnosi dieritematoso sistemico (Les) soffrono direnali legate alla patologia, ma se ne accorgono quando ormai è troppo tardi perché il rene soffre in silenzio. Niente sintomi né segnali dellache viene alla luce con un esame delle urine. Per questi pazienti in Italia è disponibile una medicina di precisione: belimumab, unsviluppato da Gsk, i cui dati clinici denotano un elevato profilo di efficacia e sicurezza e che lo specialista può impiegare in base alle caratteristiche e alle necessità del paziente. Belimumab, con questa nuova indicazione - si legge in una nota di Gsk - si conferma come una vera e propria rivoluzione nel trattamento del Les: oltre ad essere stato ...