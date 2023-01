Il presidente bielorusso Aleksandrha iniziato una visita di tre giorni in, la sua prima missione in Africa sub - sahariana. Lo rende noto la Bbc, sottolineando che il viaggio disegue la firma di accordi ...... Venezuela e. Oggi i Paesi filorussi sono rimasti quattro. Per quanto riguarda la Bielorussia , al netto di qualche timido tentativo di smarcarsi da Vladimir Putin , Alexander...

Lukashenko in Zimbabwe, prima visita in Africa sub-sahariana Agenzia ANSA

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Gb: «Carri armati a Kiev in prima linea verso Pasqua». Scholz... Corriere della Sera

Lukashenko regala un trattore a Putin: «È lo stesso che ho io» Il Primato Nazionale

Ucraina, la diretta - Raid russi su Kiev. Mosca: "Più gli Usa ... Il Fatto Quotidiano

Dopo l’Ucraina attacco alla Moldavia L’altro Donbass e la mappa di Lukashenko Il Primato Nazionale

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha iniziato una visita di tre giorni in Zimbabwe, la sua prima missione in Africa sub-sahariana. (ANSA) ...ono in programma durante la tre giorni di visita in Zimbabwe del presidente della Bielorussia Aljaksandr Lukashenko, al via oggi con l'arrivo del capo dello Stato nella capitale Harare ...