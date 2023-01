L' Ucraina è sicura di entrare nell' Ue | ma da Bruxelles arriva la gelata

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Accelerata da una parte, frenata dall'altra. L'ha palesato l'obiettivo di'Unione europea entro i prossimi due anni per bocca del primo ministro, Denys Shmyhal, che ha rilasciato un'intervista a Politico. Numerosi leader europei, fra cui il presidente francese Emmanuel Macron, hanno tuttavia già chiarito che serve molto più tempo per questo ingresso. «dice: non così presto», si legge infatti nel sottotitolo dell'intervista. Shmyhal sembra consapevole della difficoltà tanto è vero che parla di questo progetto definendolo «molto ambizioso». «Ci aspettiamo di espletare la fase di pre-ingresso dei negoziati nel corso del 2023», il resto delle parole del premier ucraino. Nel frattempo l'intelligence britannica,'aggiornamento quotidiano sul conflitto con la ...

