Luca Bonucci | Ruberei Una Cosa | E Farei Coppia con Van Dijk

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alessio Riccio è una forza della natura. Il difensore della Juventus Next Gen è una combinazione di personalità, talento e ambizione che non passa inosservata. L’occhio attento di Allegri ha notato le prestazioni di alto livello del giocatore, che ha iniziato la sua carriera come bianconero giovanissimo nella Primavera e poi in Serie C. Un percorso di crescita che lo ha portato a confrontarsi con i grandi, giocando addirittura qualche amichevole. Riccio ha recentemente rilasciato un’intervista sulla diretta Twitch del canale della società, dove ha svelato alcuni segreti. Ha un’amicizia speciale con Sekulov, un compagno di squadra che ha conquistato il suo rispetto. Riuscire a fermare Sekulov quando parte con la palla al piede è un’impresa impossibile, una delle sue caratteristiche migliori, che non si trovano neanche in Serie A. Riccio ha anche parlato della sua esperienza con la ...