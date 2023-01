Lozano | “Napoli sulla strada giusta per lo Scudetto Il goal arriverà”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Hirvingritiene che ilper loed ilinsieme alle prestazioni Hirvingha dato del filo da torcere alla difesa della Roma per tutta la partita. Preferito a Matteo Politano, l’ala messicana delsi è reso protagonista di diverse scorribande che hanno limitato e non poco la spinta di Leonardo Spinazzola. Anche nella ripresa ha punzecchiato la retroguardia ospite mentre al 75? è arrivato con un attimo di ritardo su Stephan El Shaarawy che ha siglato il momentaneo pareggio. Un piccolo neo in una importante prestazione. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, al termine del match vinto dai partenopei contro la squadra allenata da mister ...