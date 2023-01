Lozano | “Meglio sulla fascia destra o sinistra? Vi svelo il mio ruolo preferito”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il Napoli prosegue la sua incredibile rincorsa in campionato, battendo anche la Roma per 2-1. Adesso i punti in classifica diventano ben 53, 13 in più rispetto all’Inter seconda in classifica. La gara non è stata facile per gli azzurri, che hanno dovuto affrontare una Roma più aggressiva del solito e capace di tornare in partita alla grande nella ripresa dopo la prima frazione finita in svantaggio. Ci ha pensato il solito “super sostituto” Giovanni Simeone allora a regalare agli azzurri un’ulteriore, importantissima vittoria. Ha parlato a fine gara con estrema soddisfazione per la vittoria ottenuta Hirving, autore di un’ottima prestazione quest’oggi. Napoli(Getty Images): “Dobbiamo provare a vincerle tutte” Di seguito quanto riportato: “È importante avere un “avversario” nel proprio ...