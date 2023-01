Lozano frena | «Napoli | per lo Scudetto non è ancora finita»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Hirvinggli entusiasmi deldopo la vittoria contro la Roma: le dichiarazioni del messicano Hirving, a Dazn, ha parlato così dopo il 2-1 delalla Roma. RUOLO – «Non so dove mi piace giocare di più, so solo che ora devo giocare a destra e devo farlo nel modo migliore possibile».– «La strada èlunga, c’è da lavorare molto e ragionare partita dopo partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sugli sviluppi da corner di, gira verso la porta Osimhen ma trova Ochoa. 18' Mandato in ... 14'la corsa Gyomber per un problema al flessore e sanitari in campo. 12' Attacca il Napoli con ...All.: Stankovic NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Kim (1' st Rrahmani) , Jesus, Mario Rui, Anguissa (22' st Ndombele), Lobotka, Elmas (43' st Raspadori), Politano (18' st), Osimhen, ...

