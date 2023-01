Lozano | «è molto importante la competizione interna Chi entra | fa benissimo»

(Di lunedì 30 gennaio 2023)a Dazn parla della concorrenza: «Èquesta c0mpetizione, chifa. È la strada che tutti dobbiamo fare, dobbiamo essere pronti per giocare. «Sul contropiede: ho preso la palla, ho fatto lo sprint, ho visto Kim e Kvara, ho calciato, penso di aver calciato bene ma il portiere è stato bravo. A me piace giocare a sinistra ma devo giocare a destra e voglio fare sempre il meglio. Lo scudetto? È una strada lunga, piano piano, partita per partita, dobbiamo lavorare». L'articolo ilNapolista.

Fa sembrare un gioco da ragazzi le cose facili efacili le cose difficili. Zielinski 6,5: gara intensa, di corsa e sacrificio. Poche incursioni ma tanto lavoro in copertura.6: torna a ...2' La posta in gioco stasera èalta e, come prevedibile, entrambe le squadre vogliono ... Rrahmani, Min - jae, Mario Rui (24' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (45 1' st Ndombele);,...

Formazioni Napoli-Roma Goal.com

LIVE - Napoli-Roma, pre-partita: Lozano vince il ballottaggio con Politano. Pellegrini dal 1' Tutto Napoli

Napoli-Roma, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Spinazzola Corriere dello Sport

Napoli Roma DIRETTA VIDEO: segui la LIVE reaction CalcioNapoli24

Napoli-Roma 2-1: Al Maradona passano gli Azzurri Il Romanista

Hirving Lozano è seguito da molti club, soprattutto stranieri, ultimo in ordine di tempo il Newscastle, che potrebbe regalarsi l ...Napoli e Roma in campo tra poche ore. Luciano Spalletti potrebbe optare per una scelta importante di formazione.