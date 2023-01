Lombardia condannata per discriminazione | negava le esenzioni dal ticket a chi non ha mai avuto un lavoro prime vittime gli stranieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il Tribunale di Milano ha condannato la Regioneperaccogliendo il ricorso di Emergency e Asgi. La condotta illegittima consisteva nel negare il diritto all’esenzione dalper i cittadini disoccupati che non avevanoin precedenza un rapporto di. Una prassi che, secondo i ricorrenti, era apparentemente neutra ma creava uno svantaggio “in misura enormemente più elevata” a danno degli. Il perché lo spiega la giudice Maria Beatrice Gigli nell’ordinanza. Era “evidente che uno straniero richiedente asilo o titolare di permesso di soggiorno per motivi non lavorativi non possa vantare un precedente rapporto disubordinato in Italia. Ciò tanto più che (…) i richiedenti asilo possono svolgere attività lavorativa solo ...