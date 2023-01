(Di lunedì 30 gennaio 2023) Jürgenha parlato deldela poche ore dalla chiusura della finestra invernale. Lo ha fatto a beIN Sports: "Non...

Mitoma affonda il, maè 'soddisfatto' Una vera e propria prodezza balistica e di controllo del pallone, quella di Kaoru Mitoma. Il giapponese, al Brighton da quest'estate, ha siglato ...Commenta per primo Il Brighton batte 2 - 1 ile lo elimina dalla FA Cup. L'allenatore italiano De Zerbi commenta in conferenza stampa: 'Abbiamo vinto con gli attributi'.

Arthur a Liverpool, ora parla Klopp: cosa dice del centrocampista della Juventus e dell'infortunio Tuttosport

Anche il Liverpool compra in Serie A: affare a sorpresa per Klopp CalcioMercato.it

Liverpool, Klopp: 'Vi racconto il nostro mercato di gennaio, ci muoveremo così' Calciomercato.com

Liverpool, Klopp: “Non sono diventato un allenatore scarso ma forse…” ItaSportPress

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 30 gennaio 2023, si parla del successo del Brighton di Roberto De Zerbi in FA Cup sul Liverpool di Klopp..