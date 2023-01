LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Sam Welsford fa il bis | successo finale per Miguel Angel Lopez

(Di lunedì 30 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.00 La nostradell’ultimadellaa Sanfinisce qui. Grazie per averci seguito e buonanotte a tutti. 23.59 Vittoriaquindi perdavanti al nostro Filippo Ganna. 23.58 Secondo posto per Jakobsen e terzo un ottimo Nizzolo. 23.56 Aveva tentato l’attacco anche Morkov, ma il danese non è riuscito a tenere. 23.55 SAMVINCE ANCORA! L’australiano fa bis! Peccato per Nizzolo che aveva provato ad anticipare. 23.53 ULTIMO CHILOMETRO! I DSM e gli Israel davanti. 23.51 RIENTRA IL GRUPPO! 23.50 Il gruppo però sembra poter rientare. 23.49 CINQUE CHILOMETRI ALL’ARRIVO! 23.48 Evenepoel sembra ...

He has also competed in the Giro d'Italia, Tour de France anda Espana. Enter your text: is ... but grossly, to make the general sense of what I am saying) Wein a time when Section 230 (...Discovery si potrà vedere ogni istante dei Giochi Olimpici,streaming sulle proprie ... come la Coppa del Mondo e i Mondiali di biathlon, i Mondiali di atletica, il Tour de France e ladi ...

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini in fuga, gruppo in controllo OA Sport

Live Circuito San Juan Villicum - Barreal - Vuelta a San Juan ... Eurosport IT

VUELTA SAN JUAN 2023, CICLISMO in TV e STREAMING ... SPORTFACE.IT

Live Vuelta a San Juan - Vuelta a San Juan - Tappe & Highlights ... Eurosport IT

VUELTA A SAN JUAN 2023 / Dove guardarla in tv, in streaming e a ... Bicisport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.55 SAM WELSFORD VINCE ANCORA! L’australiano fa bis! Peccato per Nizzolo che aveva provato ad anticipare. 23.53 ULTIMO CHILOMETRO! I DSM e gli Israel davant ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa della Vuelta a San Juan 2023, giro a tappe in Argentina che si piazza all’inizio ...