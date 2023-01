LIVE Udinese-Verona 1-1 | Lazovic su deviazione Becao e Samardzic | Primapagina

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 2023-01-30 22:20:00 Fermi tutti! Dopo le partite del weekend, termina con il posticipo del Monday Night la 20esima giornata di Serie A, la prima di ritorno: alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine l’di Roberto Sottil affronta l’Hellasdi Marco Zaffaroni, nel derby del triveneto. Sfida profondamente differente per le due parti in causa: i padroni di casa sono settimi a quota 28 punti, sono tornati a vincere dopo un periodo nero e possono avere ancora velleità di Europa, mentre gli ospiti sono terzultimi a 5 punti dalla salvezza ma hanno vinto due volte nelle ultime tre e credono nell’impresa. Nell’Hellas, in attesa di Gaich, debutta l’ex Dortmund Braaf. STATISTICHE E PRECEDENTI – Dopo il successo per 2-1 nel match d’andata, l’potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro ilin Serie A ...

Dopo il successo per 1 - 0 contro la Sampdoria, l'Udinese potrebbe vincere due match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre, in quel caso ottenne sei successi di fila, l'ultimo ...

UDINE - Udinese-Hellas Verona, 20° turno del campionato di serie A. Senza Deulofeu, Sottil conferma la coppia Beto-Success. A centrocampo non c'è Pereyra.