Lisa Loring | morta la Mercoledì Addams del celebre telefilm

(Di lunedì 30 gennaio 2023), addio alladelcult degli anni sessanta. L’artista aveva 64 anni ed èil 24 gennaio 2023 a causa di un ictus. Con il recente successo della serie Netflix diretta da Tim Burton si era tornati a parlare di lei, la prima a interpretare il ruolo oggi affidato a Jenna Ortega. A dare notizia della morte dell’attrice è stata la sua amica Laure Jacobson che su Facebook ha scritto: “È con grande tristezza che segnalo la morte della nostra amica. Quattro giorni fa aveva avuto un grave ictus causato dall’ipertensione e dal fumo. Era stata attaccata a una macchina per tre giorni. Ieri la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuovere tutto e lei è deceduta. Avrà sempre un ...

la piccola Mercoledì Addams nella serie originale La famiglia Addams girata tra il 1964 e il 1966 (adattamento delle vignette del New Yorker disegnate da Charles Addams) è morta

