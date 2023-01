Lisa Loring morta | addio alla prima Mercoledì Addams della storia della tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Èall’età di 64 anni l’attrice, nota per essere stata la, nel telefilm in onda negli anni ’60.aveva solo 5 anni quando vestì i panni di, personaggio ritornato in auge negli ultimi tempi grazieserie di Netflix. L’attrice èin seguito a un ictus. A dare la notizia del decesso è stata la sua amica Laurie Jacobson su Facebook: “Quattro giorni fa aveva subito un ictus a causa del troppo fumo epressione alta. Dopo essere stata tenuta in vita dalle macchine per tre giorni la sua famiglia ha preso la difficile decisione di staccarla e questa notte ci ha ...

Il nome dinon dirà molto, ma l'attrice è divenuta famosa, interpretando Mercoledì nella serie tv cult La famiglia Addams negli anni Sessanta.è morta all'età di 64 anni, in seguito ad un ...Si è spenta all'età di 64 anni, attrice statunitense nota soprattutto per la sua interpretazione della primissima Mercoledì Addams a metà degli anni '60. La triste notizia è stata rivelata su Facebook da una cara amica ...

Addio a Lisa Loring. L'attrice, divenuta famosa per aver interpretato Mercoledì nella serie La Famiglia Addams, andata in onda negli Stati Uniti tra il '64 e il 66, è ...