Lingua inglese tabù per gli studenti siciliani L’economista Luttwak | “Si impari bene una lingua straniera | senza è impossibile avere successo”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Le ultime prove Invalsi confermano un trend negativo per la Sicilia nella conoscenza della. Così come segnala il Giornale di Sicilia, Ragusa è l'unico capoluogo siciliano con un punteggio superiore alla media nazionale (194,39), mentre gli adolescenti degli altri capoluoghi hanno ottenuto punteggi inferiori, portando la regione all'ultimo posto tra le regioni e province autonome d'Italia. L'articolo .

I pannelli che delimitano l'area di cantiere sotto le Due Torri ospitano il racconto sulla storia del monumento simbolo di Bologna attraverso testi in doppia(italiano e) e immagini. Una vera e propria mostra a cielo aperto che in questo fine settimana ha incuriosito le tante persone che hanno attraversato il centro della città. L'...Il supporto alla nostrasi ferma infatti ai sottotitoli, mentre sono disponibili molte altre ... e persino l'indonesiano; insomma, per quanto sia godibile sentire le voci originali in...

Il Tg in lingua inglese di RaiNews24 RaiNews

Scuola: gli adolescenti di Ragusa sanno l’inglese. Nelle altre città iblee, no. I dati RagusaOggi

'Chi parla friulano impara meglio l’inglese' Il Friuli

Social night in lingua inglese con inlingua Verona VeronaSera

Il Tg in lingua inglese di RaiNews24 Notizie - MSN Italia

La professoressa Barbella Rosita, docente di lingua cinese, spagnola e inglese, ha aperto il suo account Tik Tok da poco più di 1 mese e già conta più di ...Nuove assunzioni presso l'Aeroporto di Cagliari Elmas Mario Mameli: si cercano addetti alla sicurezza che abbiano conseguito il diploma ...