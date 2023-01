L’influencer Giuseppe Russo racconta la disavventura in Messico

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Su Facebook l'influencer napoletanol'assurdavissuta in. Ecco cosa è accaduto L'articolo proviene da Novella 2000.

napoletanoRusso , che gestisce una pagina Facebook con oltre un milione di followers ('Il mio viaggio a Napoli'), ha raccontato di essere stato scambiato per un narcotrafficante ......spiegato, è stato trasferito in un'area riservata dell'aeroporto e gli sono stati sequestrati cellulare e bagaglio a mano. La preoccupazione è diventata poi paura, come racconta:...

L'influencer Giuseppe Russo bloccato in Messico: Scambiato per un ... Fanpage.it

Giuseppe Russo: l'influencer napoletano scambiato per un ... Open

Giuseppe Russo, l’influencer napoletano fermato in Messico e scambiato per un narcos (omonimo) Corriere del Mezzogiorno

Giuseppe Russo, l'influencer racconta la disavventura in Messico Novella 2000