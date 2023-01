L’industria musicale italiana in crescita all’estero | gli autori e le canzoni più ascoltate

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023)è inanche, ecco i dati forniti dalla SIAE e da Italia Music Export dell’ultimo triennioè inanche. A parlare chiaro sono i numeri e le statistiche, in termini di diritto d’autore, messi a disposizione per la prima volta da SIAE e Italia Music Export: tra il 2018 e il 2021 è stata registrata unadel 7,6% sulle revenue provenienti dal diritto d’autore. Come sottolinea il report, una nuova generazione di interpreti e, trainata dal successo globale dei Måneskin, sta espandendo sempre di più i confini della musica nostrana, insieme a grandi ...