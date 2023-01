(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) - Il mese prossimo , che si aggiungeranno agli altri otto ricevuti dalla Namibia a settembre, nell'ambito di un ambizioso piano di reintroduzione dei felini nel Paese, dove sono estinti da 70 anni. Un tempo ierano molto diffusi in, ma sono scomparsi nel 1952 a causa della caccia e della perdita di habitat. Iadulti in libertà sono meno di 7.000 in tutto il mondo e ora abitano meno del 9% del loro areale originario. La riduzione del loro habitat è dovuta all'aumento della popolazione umana e ai cambiamenti climatici.

... il tenente generale Sengnuan Xayalat, ha dichiarato all'emittente russa Zvezda che l'L pa... Per non citare il confinante occidentale, l', con cui i rapporti sono sempre molto tesi. In ...La prima immagine di OnePlus Pad è stata pubblicata sul sito ufficiale del costruttore in, ... Invece chi preordinerà OnePlus 11 con 128GB e 8GB di RAMin regalo gli auricolari OnePlus ...

l'India riceverà 12 ghepardi dal Sudafrica Adnkronos

sinatraa riceve un'offerta a sei cifre per giocare a Valorant in India ProGioco

India-Egitto: in corso i colloqui bilaterali tra Modi e Al Sisi Agenzia Nova

L’India censura il documentario della Bbc su Narendra Modi La Stampa