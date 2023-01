(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Corte d'appelloFigc ha definito il cosiddetto 'di FP ' (cioè Fabio) come unche "non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato ...

Sono 36 pagine , nelle quali si cita esplicitamente il '' di Fabio Paratici , sottolineando che 'il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC ...La Corte d'appello della Figc ha definito il cosiddetto 'di FP ' (cioè Fabio Paratici ) come un documento che "non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p. A. che, unitamente al ...

"Libro Nero Paratici documento devastante": la durissima motivazione della sentenza Juve Corriere dello Sport

Plusvalenze Juve, il Libro Nero di Paratici è 'l'elemento più rilevante': 'portata devastante per la lealtà sportiva' ilBianconero

Juve, motivazioni sentenza: dal Libro nero alle mail ecco tutta la ... Sportevai.it

Juventus, motivazioni Figc: inquietante Libro Nero di Fabio Paratici ... IlNapolista

Grassani: “Il libro nero di Paratici ha pesato. Ecco perché ha pagato la Juve” napolipiu.com

La Corte d'appello della Figc ha definito il cosiddetto 'Libro Nero di FP' (cioè Fabio Paratici) come un documento che "non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato ...La Corte d'appello federale ha reso note le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione della Juventus (-15 punti) in campionato. Sono 36 pagine, nelle quali ...