Lewis Hamilton | rinnovo di contratto con Mercedes | qual è la verità?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La voglia di continuare, insieme, c’è sempre stata. La possibilità di abbandonare lo scintillante mondo della Formula 1 da campione del mondo in carica è un obiettivo concreto che lacercherà di regalare al suo leggendario pilota prima che appenda il casco al chiodo dopo vittorie e vittorie.corre velocemente verso ildicon la Freccia d’Argento, ma cosa c’è di vero attualmente su questa vicenda?e ildi: ecco cosa potrebbe accadere– Photo Credit:Twitter Official AccountLe voci, in questi casi, corrono davvero velocissime. Dalle ultime indiscrezioni uscite sui mezzi di stampa, ...