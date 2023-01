Levante parla della depressione post partum | “Dopo la nascita di mia figlia è arrivato il buio”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La cantanteA un anno dallasua primaAlma Futura, la cantanteha rivelato per la prima volta di aver sofferto di. Intervistata da Grazia, l’interprete ha svelato: “È qualcosa di cui non siabbastanza; non hai il controllo delle emozioni, hai continui alti e bassi. Prima di rimanere incinta avevo paura del parto, che, invece, è stata un’esperienza meravigliosa. Ma delparto nessuno mi aveva raccontato nulla, ed è stato”. “Nella mia vita precedente non mi immaginavo come mamma. Magari ogni tanto ci ho ...

A un anno dalla nascita della sua prima figlia Alma Futura, la cantante Levante ha rivelato per la prima volta di aver sofferto di depressione post-partum. Intervistata da Grazia, l'interprete ha svel ...