L’Europa passa per La Ceramica

29/01/2023 alle 21:01 TEC Villarreal e Rayo Vallecano misurano le loro forze in casa del popolo di Castellón Quique Setién recupera diversi uomini importanti come Albiol o Foyth Il Villarreal riceve il Rayo Vallecano allo stadio La Cerámica in un duello in cui entrambe le squadre lotteranno per aggiungere tre punti vitali per le posizioni europeevisto che i locali stanno lottando per entrare in zona Champions e i madrileni per salire al settimo posto. Dopo una brutta partenza dopo il suo arrivo per sostituire Unai Emery, Quique Setién è riuscito a raddrizzare la rotta del Villarreal, che sta incatenando una striscia di cinque partite di campionato senza perderecon quattro vittorie e un pareggio, che li ha collocati esattamente ...