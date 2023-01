L’espansione cinese nel Pacifico non va liscia come speravano a Pechino

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il quotidiano statunitense New York Times racconta in un reportagegli investimenti cinesi nelle Isole Salomone siano esemplificativi delle tattiche di espansionismo della Repubblica Popolare nella tradizionale area di influenza angloamericana. A circa 1500 chilometri a nordest dalle coste nordorientali dell’Australia, con una popolazione di 700mila abitanti, indipendenti dal Regno Unito dal 1978, le Isole Salomone sono nel mirino dida almeno due decenni, soprattutto per la posizione strategica di proiezione verso il, per i porti ad acqua profonda, per i siti di comunicazione satellitare. I primi imprenditori cinesi che si sono trasferiti nel Paese sono stati accolti piuttosto bene da una popolazione fortemente bisognosa di sviluppo e investimenti nelle infrastrutture. Tuttavia, le promesse iniziali non sembrano ...