Lesioni alla spalla | buone risposte dalle tecniche mini-invasive

(Di lunedì 30 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Una caduta sul braccio oppure uno sforzo eccessivo sono spesso le cause della lesione dei tendini della cuffia dei rotatori, uno dei più comuni problemi che colpisce la sp. La cuffia dei rotatori è un complesso formato da quattro tendini e dai rispettivi muscoli che costituiscono una vera e propria cuffia che circonda la testa dell'omero. Oltre agli eventi traumatici, la lesione può essere conseguenza di un assottigliamento dei tendini causato dall'età. In questo caso, il dolore non è acuto e improvviso ma di intensità variabile e spesso notturno. Nei pazienti al di sotto dei 30 anni, invece, il problemasppiù comune è la cosiddetta instabilità gleno-omerale che può portare anchelussazione, spesso conseguenza di un trauma. Questo è uno dei temi affrontati da Alessandro Castagna, ...