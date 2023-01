L’esigenza di tracciare un confine tra la persona e la digital creator L’intervista a Teresa Agostini | @littleladyterry

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lo studio Hai mai bloccato un parente sui profili social? è il risultato del sondaggio sottoposto da Time2Play a mille persone italiane, la cui età media è 30 anni, che utilizzano Facebook e Instagram. Per costruire l’approfondimento di Giornalettismo di oggi siamo partiti proprio dai risultati di questo sondaggio, che offre la possibilità di riflettere su vari argomenti: uno tra questi è il rapporto tra vita privata e vita pubblica, o meglio vita pubblicata sui social network, che diventa molto più complesso da gestire quando si ottiene, anche grazie alla creazione di contenuti o al lavoro nell’ambito dell’influencer marketing, un seguito rilevante. Per analizzare questo aspetto abbiamo contattato, nota su Instagram dai suoi 38.500 seguaci come @e che gestisce un blog omonimo. Sui social ...