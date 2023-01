Lecce | clochard 37enne morto di freddo Rinvenuto stamattina

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Unè stato trovatoquesta mattina su una panchina nei pressi del City Terminal, all’ingresso nord di. Si tratta di undi origini marocchine, in possesso di regolare permesso di soggiorno ma senza fissa dimora, deceduto a causa di un’emorragia probabilmente a causa delpungente che sta colpendo il Salento in questi giorni. L’uomo si era rifugiato sotto la pensilina di una fermata dei bus nei pressi del Foro Boario. A far scattare l’allarme è stato un passante che ha allertato i Carabinieri. Sul posto sono sopraggiunti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ispezione, il corpo dell’uomo non presentava ferite. Gli investigatori propendono per l’ipotesi che il decesso sarebbe sopraggiunto per cause ...