Lecce | chiesto un difensore al Venezia

Mentre il Genoa avrebbeinformazioni per il centrocampista doriano Leris che però è un ... E' una Sampdoria che deve fare cassa viste le difficoltà finanziarie e potrebbe approfittarne il......29 Redazione Attualità , Cronaca 0 46- 'Per guadagnare qualche spicciolo ogni tanto faceva il parcheggiatore abusivo . Gli abbiamo più volte offerto aiuto , ma non ha mainiente. Da ...

Lecce, nuova idea per la difesa: chiesto al Venezia l'esperto Ceccaroni TUTTO mercato WEB

Foro Boario, morto nella notte un senzatetto all'ingresso di Lecce Leccenews24

Assunzioni fittizie e danno di almeno 1 milione all’Inps: chiesto il processo per otto imputati LeccePrima

Lecce, denunciò sua madre 92enne per ottenere il mantenimento. Il tribunale glielo nega: “Ha una… Il Fatto Quotidiano

Ragazzino molestato in un locale, chiesto il processo per un 47enne LeccePrima

Un rinforzo per la Sampdoria di Dejan Stankovic che accoglie il francese Mickael Cuisance che ha lasciato il Venezia dopo 13 presenze e 2 reti realizzate. (ANSA) ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...