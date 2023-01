Le pagelle degli arbitri | Mariani super a Cremona | 7 | 5 Giua 5 | Milan - Sassuolo gli scappa di mano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della ventesima giornata di Serie A, che si chiuderà stasera con Udinese - Verona. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della ventesima giornata di Serie A, che si chiuderà stasera con Udinese - Verona. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli - Roma, match valevole per la ... IL VIDEO DEI GOL EHIGHLIGHTS NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Kim 6, ...

Hellas Verona-Cagliari, le pagelle degli scaligeri: Ebenguè croce e ... Mondoprimavera

Primavera 1, Fiorentina-Sampdoria: le pagelle degli ospiti Mondoprimavera

Napoli-Roma 2-1, le pagelle Sky Sport

Juventus-Monza pagelle, migliori e peggiori dei bianconeri: Gatti ... Goal Italia

Le pagelle della Pro Patria. Del Favero tentacolare, Perotti ipnotico ... VareseSport

Spalletti (all.) 8 E’ un piacere veder giocare il Napoli. La capolista crea tante occasioni, fa divertire il pubblico del San Paolo. Si vede la mano di Luciano. Ha tredici punti di vantaggio sulla sec ...Agonismo, fisicità, voglia di vincere e tanta qualità: il confronto tra Napoli e Roma ha mostrato tutto ciò che poteva mostrare in una serata in cui gli ...