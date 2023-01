Le Indagini di Lolita Lobosco 2 replica quarta puntata su Rai Premium e in streaming | riassunto episodio 4 “Lo sguardo di Luca”

Imprendibile. Anche la quarta puntata della seconda stagione di "LediLobosco", andata in onda in prima serata il 29 gennaio su Rai1, ha spiccato nei dati Auditel, prendendosi un'altra volta lo scettro. Oltre cinque milioni di spettatori con il 27,7 ...Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Che Tempo che fa' Ancora una vittoria netta nel prime time di ieri sera per la fiction 'LediLobosco' in onda su Rai1 vista da 5.073.000 telespettatori pari a uno share del 27,7%. Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Che Tempo che fa' seguito da 2.221.000 telespettatori (...

Problemi di cuore per Lolita Lobosco: tutte le anticipazioni Libero Magazine

Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni Today.it

Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni quinta puntata 5 febbraio: l'omicidio del padre, Danilo si riavvicina Fanpage.it

Le indagini di Lolita Lobosco 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata TPI

Ascolti tv di domenica 29 gennaio 2023: vince Lolita Lobosco davanti a Fazio La Gazzetta dello Sport

Scopri tutto quello che sappiamo su Jacopo Cullin, chi è l'attore che interpreta Lello nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco!Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...