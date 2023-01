Le donne di Matteo Messina Denaro | l’ipotesi di un’amante abituale e quella di una «vecchia fiamma» dal passato

(Di lunedì 30 gennaio 2023) «Non avevo idea della sua identità. Non potevo sapere che fosse». La donna che ha avuto negli ultimi mesi una relazione con l’ultimo dei Corleonesi parla con gli inquirenti. Si presenta spontaneamente. Dice che con lui si è vista fino a pochi giorni prima dell’arresto. Ne parla come di un uomo gentile e attento. È stata con lui nell’appartamento di vicolo San Vito o via Cb/31. E chiude: «Non sapevo che fosse il boss. L’ho appreso dalla televisione». Ma qualcosa non torna nel suo racconto. E intanto altre duesono state sentite come persone informate sui fatti. Si tratta di una commerciante che è anche proprietaria di una Porsche e di una casalinga. Nessuna delle due sembra aver avuto davvero a che fare con ‘U Siccu. Ma c’è anche un’ipotesi molto suggestiva che gira a Campobello di Mazara. ...

La cattura di Matteo Messina Denaro non ha determinato la fine di cosa nostra. La mafia siciliana è in difficoltà, ci sono tensioni, ma pensa a ristrutturarsi. Non ha dubbi su questa nuova fase della ...