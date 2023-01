“Le cose che mi dice senza microfono” GF Vip | Edoardo choc su Antonella | “Ora fai una figura di…”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Gli spettatori del GF Vip 7 non riescono più a capirci niente a proposito della situazione dei Donnalisi e dei loro infiniti intrighi e attacchi. Dallo scorso lunedì, dopo la 30esima puntata hanno iniziato a litigare perchéDonnamaria ha nominato Oriana Marzoli ma poi le ha chiesto scusa in quanto finita in nomination e quindi, ora, a rischio eliminazione. Lui ha minacciatoFiordelisi di smascherarla. Proprio la scorsa notte, per una frazione di secondo, le telecamere ad infrarossi li hanno ripresi in una piccola tregua mentre si davano dei baci. Peccato che la regia del GF Vip 7 abbia subito optato per la censura e i fan hanno interpretato questo gesto come un modo per tutelare la dinamica della rottura. Eppure, prima,Donnamaria piangendo è sbottato controFiordelisi ...