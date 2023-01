Le Connessioni Inattese 2023 | sabato conversazione con Giacomo Fronzi

(Di lunedì 30 gennaio 2023)4 febbraio, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Via Monte di Dio a Napoli, nell’ambito de Le, avrà luogo dalle 10.30 alle 13.30 una interessante, Professore di estetica contemporanea e di filosofia della musica. Pianista e critico musicale, autore e collaboratore di Rai Radio 3, il Prof.presenterà il suo libro dedicato alla musica contemporanea ed edito da Carocci editore SPA, Roma. L’autore sarà introdotto da Ilaria Ferrara (Ricercatrice dell’istituto italiano per gli Studi Filosofici di Napoli) e dialogherà con Filippo D’Eliso (compositore e scrittore). Il Ciclo di Incontri ‘Parole e Musica in Terra Vulcanica’ è il nuovo format ideato ...

Sabato 4 febbraio 2023, presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Via Monte di Dio a Napoli, nell'ambito de Le2023 , avrà luogo dalle 10.30 alle 13.30 una interessante conversazione con Giacomo Fronzi, Professore di estetica contemporanea e di filosofia della musica . Pianista e critico ...Sabato 4 febbraio 2023, presso l' Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Via Monte di Dio a Napoli , nell'ambito de ' Le2023 ', avrà luogo dalle 10.30 alle 13.30 una ...

Le Connessioni Inattese 2023, sabato conversazione con Giacomo ... Il Denaro

Intel, il controller Ethernet I226-V sulle motherboard della serie 700 ... Hardware Upgrade

Connessioni Inattese 2022, convegno a Palazzo Serra di Cassano ilmattino.it

«Le Connessioni Inattese 2022», sabato l'incontro con Federico Faggin ilmattino.it

Originalità e intelligenza artificiale, a che punto siamo Il Sole 24 ORE

Sabato 4 febbraio 2023, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Via Monte di Dio a Napoli, nell’ambito de Le Connessioni Inattese 2023, avrà luogo dalle 10.30 alle 13.30 una interessant ...Sabato 4 febbraio 2023, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Via Monte di Dio a Napoli, nell’ambito de Le Connessioni Inattese 2023, avrà luogo dalle 10.30 alle 13.30 una interessant ...