Le 10 migliori principesse Disney

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Specchio, specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?” Così Grimilde, la perfida Regina interrogava lo specchio magico per sentirsi dare la risposta che maggiormente la indisponeva. A vincere il primato di bellezza, infatti, era sempre e solo Biancaneve. Questo, almeno, nel 1937, quando la dolce e ingenua ragazza dalle labbra rosse e dalla pelle candida come la neve, fece la sua prima apparizione sul grande schermo. Dal quel momento, però, ne sono succedute molte di. Tutte dotate di un’innegabile avvenenza pronte a toglierle il primato di più bella. A questo, poi, sono stati aggiunti anche altri elementi importanti come quelli relativi al carattere e a una natura sempre più indipendente. Da quel lontano 1937, infatti, il modello femminile è decisamente cambiato e, con lui, anche la trasposizione animata. Decennio dopo decennio, infatti, ...