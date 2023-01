Lazio | può sbloccarsi l’arrivo di Bonazzoli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nelle ultime ore di mercato lapotrebbe regalarsi un vice Immobile: occhi puntati sudella Salernitana Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è ancora la possibilità di un colpo last minute in attacco per la. La squadra biancoceleste continua infatti a seguire molto da vicino Federicodella Salernitana. Il club campano ha infatti chiuso perin prestito dallo Sporting Lisbona di Jovane Cabral e potrebbe così dare il via libera alla cessione di. L'articolo proviene da Calcio News 24.