Lazio | Pignalberi | “Sanità | sostegno a famiglie e rifiuti al centro del programma”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) –alle. Sono i punti fondamentali deldi Fabrizio, candidato alla presidenza della Regionecon il 4 Polo e Pignaleberi Presidente nella corsa che si deciderà il 12 e 13 febbraio prossimi. “Dobbiamo restituire dignità ai cittadini del, questo sarà il mio primo obiettivo. Non possono andare fuori dalper curarsi. Vedere i cittadini costretti ad emigrare è un’umiliazione che voglio superare con tutte le mie forze, anche se so che non sarà facile”, dice, leader del movimento Più Italia, all’Adnkronos, sottolineando che “il nostrotutela tutti a 360 gradi”. Sul tema del termovalorizzatore, ...