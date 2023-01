Lazio | Lotito vuole la Coppa Italia | squadra spronata negli spogliatoi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo il pareggio con la Fiorentina che tiene comunque lain piena zona Champions, ora l’attenzione del club biancoceleste è tutta rivolta sulla sfida dicontro la Juventus in trasferta. Una vittoria vorrebbe dire accesso alle semifinali contro la vincente di Inter-Atalanta. Il Messaggero a tal proposito svela un importante retroscena: Claudioè sceso ieri nelloo biancoceleste per spronare lain vista del quarto di finale contro gli uomini di Allegri. Laresta un obiettivo tremendamente importante. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo il pareggio con la Fiorentina che tiene comunque lain piena zona Champions, ora l'attenzione del club biancoceleste è tutta rivolta sulla sfida ... Claudioè sceso ieri nello ...Nei mesi scorsi laaveva volto diversi sopralluoghi dentro e attorno alla struttura , per valutare la fattibilità dei lavori di ristrutturazione. Fondamentali in primis l'ampliamento degli ...

Lazio, adesso testa solo alla Coppa Italia. E ieri Lotito… Cittaceleste.it

Lazio, Lotito vuole la Coppa Italia | Altri campionati Italia Calciomercato.com

Lotito sprona la Lazio in vista della Coppa Italia: il retroscena Lazio News 24

Lazio, Lotito esalta Hysaj: "Sta bene e ha fornito grandi prestazioni" CalcioNapoli24

Si è spento due giorni fa l'ex Presidente della FIGC (dal 2014 al 2017) Carlo Tavecchio, definito dal presidente Lotito nel suo cordoglio come: "alleato prezioso e leale in ...Mi sembra che non sia arrivato nulla, le chiacchiere stanno a zero. Se la Lazio avesse voluto presentare un progetto, avrebbe potuto farlo da tempo. L'argomento è stato liquidato con queste poche, ma ...