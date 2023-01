Lavrov e la sua realtà virtuale | ' Non ci siamo mai rifiutati di dialogare con i partner europei'

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Russia non si è mai rifiutata di prendere parte a un dialogo paritario con i suoio di cercare modi per risolvere i problemi di sicurezza. A dichiararlo è stato il ministro degli ...

... subire una storica sconfitta, mentre l'estrema destra continua larapida scalata. Per saperne ... Russia : Il ministro degli Affari Esteri Sergeiospita l'omologo pakistano Bilawal Bhutto ...A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo Sergei, citato dal ministero. Lo riporta la Tass. "Non abbiamo mai saltato né un dialogo paritario con i nostri partner europei né una ...

La trasferta del ministro degli Esteri russo voleva rimarcare il ruolo di Mamma Russia come partner per lo sviluppo e la sicurezza del continente, in ...Il Sudafrica ha ribadito che non si allineerà agli alleati dell'Ucraina nella condanna alla Russia per l'invasione.