Lavoro e alleanze L’incontro Meloni-Michel con vista urne

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Coraggio per un fondo sovrano europeo,(tanto) da affrontare eper una cooperazione franca. Ricevendo a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Ue, Charles, Giorgianon solo ha incassato una visita di routine che è consuetudine compiere tra i nuovi governi, ma ha messo in luce tutta l’attenzione che le istituzioni europee hanno verso l’Italia. Tre i dossier attenzionati durante il vertice, che si interscambiano alla voce progettazione e che sono stati affrontati all’indomani delle visite strategiche in Algeria e Libia, e alla vigilia di un’altra serie di incontri molto fitti cheavrà con il commissario dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) Filippo Grandi, la presidente dell’Ungheria, Katalin Novak, prima di partire per Stoccolma e in ...