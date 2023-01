Lavoro | concorso per 10 tecnici informatici e 4 architettonici – scade il 6 feb 2023

Leggi su udine20

E' indetto unpubblico per esami per l'assunzione di 10 unità di personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo informatico, con contratto dia tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche per le esigenze dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG). LINK E' indetto unpubblico per esami per l'assunzione di 4 unità di personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo architettonico-urbanistico, con contratto dia tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. LINK