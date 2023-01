Lavoro a distanza | quando la scrivania è alle Canarie | una startup spiega come e perché

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La questione femminile è indubbiamente uno dei temi più dibattuti dell’epoca contemporanea. C’è chi teorizza la necessità di un welfare di genere capace di consentiredonne di poter imboccare la strada della realizzazione personale senza dover rinunciare alla famiglia, chi scommette tutto su una rivoluzione culturale che, però, tarda ad arrivare, e chi sostiene che, forse, l’unica soluzione è fare meno figli. Se le risposte sono molte, le domande sono ancora di più e lo Stivale pare essere più di qualche passo indietro, nonostante modelli virtuosi e storie di successo che non possono che non spingere a fare sempre di più e meglio. FemaleLeaders, una comunità imprenditrici che per la loro attività hanno scelto Tenerife, promuovendo e incentivando lo smart workingDi sicuro, unpiù flessibile potrebbe essere d’aiuto. ...