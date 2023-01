Lavorare in bici a Roma un massacro | ennesimo rider investito Sindacati furibondi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un altromorto mentre lavorava. L'ennesima vittima della strada, in un sabato sera di lavoro sulle due ruote, è un fattorino che, l'altro ieri notte in piazza Re di, è statoda un bus turistico. Il giovane, 23 anni, era originario del Kenya. In una nota la Filt Cgil die del Lazio, la Fit Cisl e la Uiltrasporti, commentano: «Siamo profondamente addolorati e al contempo indignati. Non si può morire per consegnare una pizza, non si può morire per. Ancora non si conoscono le dinamiche dell'incidente - continua la nota - ma il risultato è un 23enne deceduto e un autista che sarà segnato a vita. Riteniamo non sia più rinviabile l'apertura di un tavolo, richiesto al Comune da mesi, per affrontare il tema della sicurezza deisulle strade ...