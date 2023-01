L’auto di Messina Denaro ripresa dalle telecamere del comune di Campobello di Mazara

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Una prima volta sabato 14 gennaio. Una seconda domenica 15. Cioè il giorno prima dell’arresto. L’Alfa Romeo Giulietta nera di Matteocompare in diversi video delledeldi Campobella di. In particolare in quelle installate all’interno del Palazzo Municipale. Le immagini sono state mostrate ieri dal Tg2 e durante il programma tv Quarto Grado. L’agenzia di stampa Ansa ha potuto visionare le immagini. In un primo video, sabato 14 alle ore 11 circa,di colore nero svolta dalla via Marconi verso viale Risorgimento, dove si trova il supermercato “Coop” nel quale il superlatitante avrebbe fatto la spesa. La macchina torna in direzione via Garibaldi 12 minuti dopo e vienedalla telecamera installata davanti l’ingresso del ...