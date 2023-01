L' attrice è morta a 64 anni stroncata da un ictus

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lisa Loring, l’che ha dato vita per la prima volta all’iconico personaggio di Mercoledì nella serie tv La famiglia Addams, èsabato,da unall’età di 64. A darne notizia con un post social è stata l’amica Laurie Jacobson, secondo la quale l’è stata colpita dall’giovedì «a causa del fumo e dell’ipertensione». Dopo tre giorni la famiglia ha deciso di staccare il supporto vitale. La famiglia Addams: cinquant’fa arrivava in tv guarda le foto ...

I fan di The Last of Us piangono una delle loro icone. Èinfatti all età di 45 anni lAnnie Wersching , dopo che le era stato diagnosticato un tumore nel 2020. Nata il 28 marzo 1977 a Saint Louis, aveva debuttato con un cameo in Star Trek: ...l'Annie Wersching. Tra i suoi ruoli più celebri Bosch, Timeless, Star Trek: Picard e The Last of ...

Morta l’attrice Lisa Loring, fu la prima Mercoledì Addams Corriere TV

Morta l'attrice Lisa Loring, la prima 'Mercoledì' della Famiglia Addams. Aveva 64 anni la Repubblica

È morta l’attrice Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams: aveva 64 anni Corriere della Sera

Annie Wersching, morta di tumore l'attrice e doppiatrice di The Last of us: aveva 45 anni leggo.it

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-dc46bc98-7a17-f961-2a80-c22b5002e8 ...Si è spenta, all'età di 45 anni, Annie Wersching, attrice di The Vampire Diaries, 24 e The Rookie. Cordoglio dal mondo dello spettacolo.