L’attacco in Iran e i legami con la guerra in Ucraina | Teheran richiama il diplomatico di Kiev dopo le dichiarazioni di Podolyak

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lo scontro tra Mosca enon si limita al campo di battaglia ucraino, ma travalica i confini del Paese di Volodymyr Zelensky e arriva a influenzare anche vecchi e nuovi scontri in altre aree del mondo. Come ad esempio il Medio Oriente, in special modo l’. L’ultimo attacco alla fabbrica della Difesa della Repubblica Islamica, a Isfahan, che secondo alcuni media americani sarebbe da ricondurre a Israele, ha infatti scatenato le reazioni dei due Paesi in, conche attribuisce la responsabilità al ruolo svolto dal regime degli ayatollah nel conflitto ucraino, in particolar modo con la fornitura di droni all’esercito della Federazione. Non a caso, Mosca condanna “fermamente”alla struttura militareiana, come affermato dal ministero degli Esteri russo in una ...