L’assessore Di Verde lascia il consiglio comunale | al suo posto entra Valeria Giardi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Lascio il, l’attività assessoriale mi assorbe completamente, non mi permette di partecipare attivamente alle sedute delle commissioni”. La decisione è stata presa in queste ore da Giuseppe Dito in giunta a fine novembre 2022, detiene le deleghe alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e ai Trasporti Pubblici. Lascerà ilin aula, che aveva guadagnato grazie alle sue 530 preferenze. Alle amministrative del 2019 si era posizionato primo degli eletti nella lista “Popolari per Monreale”. Assieme a lui erato inMimmo Vittorino. Prima dei non eletti(249 preferenze), che così potràre in. La, ...