L’asilo nido degli orrori a Vanzago | bambini umiliati e maltrattati

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen – Raccapricciante quanto sarebbe accaduto in un asilodi, in provincia di Milano. Stando all’indagine dei carabinieri di Legnano, portata avanti grazie alle testimonianze di due stagiste, ipresenti nella struttura privata avrebbero subito insulti e violenze da parte di 5 maestre, con la complicità della direttrice scolastica. In base a quanto raccontano dalle due testimoni, i piccoli sarebbero stati vittime di un gioco violento, in cui le maestre si divertivano a colpirli con vari oggetti, assegnando persino un punteggio nella pratica abominevole perpetrata ai loro danni. Inchiesta sulle violenze choc in un asilodiSecondo quanto riferito dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, le indagate “urlavano nei confronti dei...