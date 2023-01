L’Arsenal non molla Caicedo del Brighton e prepara un’offerta record

(Di lunedì 30 gennaio 2023)non vuolere la presa per Moisesdel. I Gunners sino ad un’ultima offertanon vuolere la presa per Moisesdel. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ultima proposta del club inglese di circa 80 milioni è stata rifiutata. Ora i Gunners sono pronti a fare una nuova offerta nelle prossime 48 ore, e potrebbe essere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Poi peròsi era più affrontato'argomento rinnovo di ...WISNIEWSKI allo SPEZIA (dal Venezia) Dopo aver ceduto Kiwior all',...... prendiamo in esempio il Liverpool, che da combattente per ottenere il titolo della Champions League, si trova adesso in nona posizione a ben 21 punti dalla capolista,. Ovviamente,...

L'Arsenal non molla la presa per Caicedo, ma il Brighton chiede almeno 90 milioni TUTTO mercato WEB

Arsenal, l'arrivo di Caicedo non bloccherebbe la trattativa per Rice Sportitalia

Il Brighton rifiuta le offerte dell'Arsenal, ma Caicedo vuole i Gunners numero-diez.com

L'Arsenal non si ferma più: battuto lo United, di nuovo +5 sul City La Gazzetta dello Sport