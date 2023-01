L' anarchico Cospito lascia il carcere di Sassari | trasferito a Milano

, cinque auto date alle fiamme a Roma. A Milano molotov contro mezzi della polizia locale. L'sarà trasferito nel carcere di Opera. Stasera il caso in Cdm Chi sono gli anarchici a ...L'peggiora: trasferito a Milano nel carcere di Opera Poi Piantedosi ha affrontato l'emergenza migranti e le proposte del governo per arginare il flusso dal Nord Africa. 'Questo ...

Palazzo Chigi dopo agli attentati anarchici per Cospito: “Lo Stato non tratta con chi minaccia” Il Fatto Quotidiano

Anarchici in fermento: il caso Cospito mette in allarme l'intelligence RomaToday

Cospito, carcere 41bis: quando e chi decide se revocarlo per l'anarchico ilmessaggero.it

Cospito, il governo casca nella trappola degli anarchici: non revocargli il 41 bis è demenziale Il Fatto Quotidiano

Lo Stato deve salvare la vita a Cospito senza cedere agli anarchici Domani

Su Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame perché detenuto al 41 bis, è intervenuta anche Giorgia Meloni. Per il presidente del Consiglio lo Stato "non si deve far intimidire da chi pensa ...Chi decide se e quando revocare il carcere duro ad Alfredo Cospito Il 12 febbraio e il 7 marzo: sono due le date da segnare sul calendario. La prima indica la scadenza del mese di tempo che ...