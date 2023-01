L' amica geniale 4 | Alba Rohrwacher e Irene Maiorino in una foto dal set

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Finalmente possiamo dare un'occhiata al cast de L'4, con unagrafia inedita che ritrae. Mentre proseguono le riprese de L'4 a Napoli, vi ricordiamo che nella nuova stagione in arrivo troveremo un sostanziale cambiamento dal punto di vista del cast. Fra i personaggi più importanti dovremo salutare Margherita Mazzucco e Gaia Girace (Elena Greco e Lila Cerullo nella serie HBO/Rai). Il futuro è nelle mani di, ritratte nella primaufficiale delle puntate inedite. Non si tratta affatto di una novità: come annunciato da tempo, nella stagione 4, l'ultima, di ...

