L’amante segreta di Messina Denaro | “Non sapevo fosse lui”

Leggi su inews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Non avevo idea della sua vera identità. A me si è presentato con un nome diverso.” È quando dichiara la donna che ha avuto una relazione col boss di Castelvetrano. La quale si è presentata spontaneamente dalle forze dell’ordine, come in questi giorni stanno facendo in tanti per paura di essere coinvolti. “Non potevo sapere L'articolo proviene da Inews24.it.